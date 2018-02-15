بعد تحرير مواقع استراتيجية.. قوات الجيش في تعز تزحف باتجاه دمنة خدير من محورين

تمكنت قوات الجيش الوطني من احراز تقدم جديد باتجاه مديرية دمنة خدير جنوب شرق تعز.

وقالت مصادر عسكرية إن أبطال اللواء 35 مدرع سيطروا على تباب استراتيجية في جبهة الاقروض، بينها تبتي المنارة والمصينعة المطلتين على الخط الرابط بين مديرية المسراخ ومديرية دمنة خدير، بعد يومين من السيطرة على تبتي الشجرة والعسق، وذلك حسب ما ذكره إعلام اللواء 35 مدرع.

وفي المحور الآخر بمديرية الصلو.. تمكنت وحدات الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع من إحباط هجوم للمليشيا الانقلابية بإتجاه مديرية الصلو، ونفذت هجوماً معاكساً تكبدت خلاله المليشيات خسائر فادحة.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من دحر المليشيات في قرى حبك والاقيوس وقرافة ومدرسة النجاح، والسيطرة النارية على خط الصلو خدير.

وأوضحت المصادر أن المليشيات لاذت بالفرار مخلفة 11 قتيلا وثلاثة أسرى، وعدد من الأسلحة والمعدات.

و في جبهة الاقروض لقي 5 من عناصر المليشيا مصرعهم على أيدي أبطال اللواء 35 مدرع، فيما استشهد أربعة من أبطال الجيش الوطني وأصيب اثنان جراء الألغام التي زرعتها المليشيا بجبهة الاقروض وجرح ثلاثة آخرون في جبهة الصلو.

وفي صعيد متصل.. شنت مليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً على المناطق السكنية في الاقروض، فيما استشهد طفل قنصاً.

وقالت مصادر محلية إن الطفل / مصعب عبدالباسط قحطان الجرادي / استشهد أمس الثلاثاء برصاص قناص حوثي في منطقة الخلل الواقعة في اطراف منطقة الاقروض.



