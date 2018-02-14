مصرع ما لا يقل عن عشرة حوثيين في صعدة والجيش يُفشل خامس محاولة تقدم بباقم

لقي ما لا يقل عن 10 حوثيين مصرعهم في محافظة صعدة أثناء صد قوات الجيش الوطني لمحاولة تقدم في باقم.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات اللواء الخامس حرس حدود ا بمحور، أفشلت خامس محاولة تقدم لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال أقل من اسبوع على عدد من المواقع بمديرية باقم.

وأكد العميد/ صالح قروش / أن قواته تمكنت من صد وإفشال محاولات الميليشيات الحوثية العودة لمناطق سبق وأن خسرتها في الأيام الماضية، أبرزها " التباب السود وتبة صدام والعسولي وتبة البركان"، وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي لمحور علب.

وأوضح قروش أن ما لا يقل عن عشرة عناصر من الميليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرون فيما لاذ البقية بالفرار جراء صد محاولات التسلل.

وذكر قروش أن القوات استعادت كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وعشرات القنابل اليدوية.

وأكد أن مقاتلات التحالف العربي دمرت تعزيزات للميليشيا في منطقة أبواب الحديد كانت في طريقها لمسلحيهم الذين فشلوا في مهمتهم ، كما أن طائرات الاباتشي لاحقت عناصر الميليشيا الذين حاولوا الفرار على دراجات نارية.