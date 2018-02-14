الجيش يُحكم سيطرته على التباب المطلة على الخط الرابط بين تعز وعدن في القبيطة

أحرزت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء تقدماً جديداً في جبهة القبيطة بمحافظة لحج وسط تراجع كبير لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال المتحدث باسم جبهة القبيطة النقيب / علي منتصر القباطي / إن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على التباب المطلة على سوق الخميس والطريق الرابط بين تعز وعدن الذي يمثل خط امداد للميليشيات التي لا تزال متواجدة في المستوصف الكائن في سوق الخميس.

وأضاف القباطي أن المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي على أشدها وأن ما لا يقل عن أربعة من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم فيما تراجع العشرات إلى جبال المرابحة وجبال القبلة غرب سوق الخميس، وذلك حسب ما ذكره "المركز الإعلامي للقوات المسلحة".

وكانت قوات الجيش قد تمكنت أمس الثلاثاء من الوصول الى جبل شيفان الاستراتيجي الواقع شمال منطقة كرش، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.