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في الذكرى السابعة لثورة فبراير.. قيادات ثورية في شبوة تزور أسرة الشهيد "أحمد باحاج"

الأربعاء 14 فبراير 2018 07:20 م الصحوة نت - خاص
في الذكرى السابعة لثورة فبراير.. قيادات ثورية في شبوة تزور أسرة الشهيد "أحمد باحاج"

زار عدد من قيادات الثورة الشبابية في محافظة شبوة " أسرة الشهيد / احمد علي باحاج / محافظ محافظة شبوة الأسبق والقيادي البارز في ثورة التغيير السلمية والذي استشهد في منتصف العام 2015 وهو يقود جبهات المقاومة الشعبية لمواجهة الانقلاب ودحر الميلشيات من عاصمة محافظة شبوة .

وفي الزيارة  قال رئيس ائتلاف شباب الثورة في محافظة شبوة الاستاذ صالح الكديم إن زيارة أسرة الشهيد باحاج في هذا التوقيت والذكرى الخالدة جزء من رد الجميل لهذه الأسرة المناضلة والعريقة.

وجدد الكديم التمسك بمبادئ ثورة فبراير وعدم التنازل عنها والاستمرار في النضال، مشيداً بجهود شباب فبراير في كسر الانقلاب الحوثي والاسهام الكبير في دعم شرعية الرئيس هادي.

 وثمن الكديم الدور النضالي للشهيد باحاج الذي سطر أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وكان له دور بارز في  دحر المليشيا من محافظة شبوة.

 

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