اتصالات عدن تكشف عن إجراءات ستنهي سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات والإنترنت

كشف مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن عن تطورات هامة تنهي سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات والانترنت في اليمن.

وقال مدير الاتصالات / عبد الباسط الفقيه / في تصريح خاص لـ”الصحوة نت” إن العمل على إمداد الكابل البحري من أجل تطوير وتحسين خدمة الاتصالات والإنترنت قد انتهى وأصبح جاهزا للاستخدام .

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية قد كشف عن افتتاح شركة انترنت جديدة خلال الشهر القادم خاصة بالمحافظات المحررة تحت اسم (عدن نت) ومن المتوقع أن تتميز بسرعة النت ومساحة تحميل أكبر وبقيمة اشتراك مخفضة.

يذكر أن خدمة الإنترنت تدهورت في الفترة الماضية، حيث تشكو أغلب المناطق من انقطاع الخدمة أو بطئ شديد في إمكانية التصفّح، متهمين مليشيا الحوثي بـحجب الخدمة وفرض مراقبة صارمة على مستخدميها.

وتسيطر مليشيا الحوثي على "يمن نت" منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء، وتعد من أهم الموارد التي لا تزال تعتمد عليها المليشيا بشكل كبير.