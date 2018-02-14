العثور على 6 صواريخ بعيدة المدى جنوب الحديدة والجيش يواصل زحفه باتجاه الجراحي

سلم عدد من مسلحي الحوثي أنفسهم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الساحل الغربي بعد تضييق الخناق وفرض الحصار عليهم في الجبال التي لجئوا إليها بالقرب من مديرية "حيس" التابعة لمحافظة الحديدة غربي البلاد، فيما عثرت قوات الجيش على صواريخ بعيدة المدى.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن خمسة مسلحين حوثيين سلموا أنفسهم بعد أن فرضت عليهم قوات الجيش الوطني حصاراً محكماً في جبل الدباس الذي يقع على خط الجراحي حيس، حيث تواصل القوات تقدمها نحو مدينة الجراحي بعد استكمال تطهير وتأمين مديرية حيس.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني تتقدم وبخطى ثابتة في اتجاه مديرية الجراحي ثالث مديريات محافظة الحديدة لتحريرها خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع المصدر أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عثرت صباح اليوم الأربعاء على 6 صواريخ بعيدة المدى تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية غرب مدينة حيس".

