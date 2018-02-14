الجيش الوطني يعثر على 11 صاروخاً بعيد المدى في حيس جنوبي الحديدة

أعلنت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء، عثورها على صواريخ بعيدة المدى تابعة لمليشيات الحوثي، جنوبي محافظة الحديدة.

ونقل موقع الجيش 26 الناطق باسم الجيش عن مصدر ميداني قوله إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية أثناء تمشيطها مواقع تم تحريرها غربي مديرية حيس، عثرت على 11 صاروخاً بعيد المدى».

وأشار إلى أن الصواريخ التي عُثر عنها هي6 صواريخ وزن الصاروخ الواحد 500 كيلو جرام، و5 صواريخ أخرى وزن الصاروخ الواحد 200 كيلو جرام.

وبموازاة ذلك، تدور معارك متقطعة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين في عدد من المواقع بمديرية حيس، حيث يسعى الأخيرين لوقف تقدم القوات الحكومية نحو مدينة الجراحي.