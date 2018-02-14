تعز.. الجيش يستعيد مواقع بالصلو ويسيطر على تباب بالأقروض ويصد هجوما بجبل هان

استعادت قوات الجيش الوطني، اليوم الاربعاء، السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية الصلو جنوبي شرق محافظة تعز.

وقال موقع الجيش، ان قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة السيطرة على تلة الاقيوس ومدرسة النجاح في منطقة نقيل الصلو بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية

وشنت قوات الجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقع المليشيا من ثلاثة محاور تمكنت عقب الهجوم والمعارك مع مليشيا الحوثي من تامين المواقع التي استعادتها.

واسفرت المعارك وفقا للموقع عن مقتل 11 عنصرا من عناصر المليشيا الانقلابية اضافة الى سقوط عدد من الجرحى والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعد فرار مليشيا الحوثي الانقلابية.

في السياق استعادت قوات الجيش الوطني السيطرة على تلة العسق في عزلة الاقروض بمديرية المسراخ بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي الجبهة الغربية تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم شنته المليشيا الحوثية على مواقع الجيش في جبل هان غرب استخدمت فيه المليشيا مختلف أنواع الأسلحة.

وقال مصدر عسكري لـ”سبتمبر نت” ان قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجوم المليشيا الانقلابية واجبرتها على التراجع والانسحاب بعد مقتل ثمانية من عناصرها وجرح اخرين.