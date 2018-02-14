الحكومة تدين اغتيال القيادي "كمادي" وتؤكد على ضرورة توحيد القرار العسكري والأمني

أدان مجلس الوزراء اليوم قتل أئمة المساجد ورجال الدين في العاصمة المؤقتة عدن والتي كان آخرها استشهاد إمام مسجد الثوار بالمعلا الشيخ شوقي كمادي على يد مجهولين.

وفي اجتماعاً لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة والوقوف في وجه كل من يريد العبث بأمن الوطن والمواطن وإثارة القلاقل والفتن.

كما أكد المجلس على ضرورة توحيد القرار العسكري والأمني، والذي لن يتحقق إلا من خلال دمج كافة الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارة الداخلية والدفاع، مشددا على عدم تنفيذ أي مداهمات ما لم تستند على معلومات حقيقية وتحريات دقيقة وأخذ إذن مسبق من النيابة العامة.

وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود لاستتباب الأمن في المحافظات المحررة، ورفع مستوى الحيطة والحذر لمكافحة الإرهاب وكل ما يقلق السكينة العامة للمجتمع.

واكد رئيس الوزراء ،على ضرورة استكمال تحرير المناطق التي لاتزال تحت سيطرة المليشيا الانقلابية..مشيدا بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في كافة الجبهات في الساحل الغربي والتقدم نحو مشارف العاصمة صنعاء، وذلك لإنهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية وإنهاء التمدد الإيراني في المنطقة.

وشدد على مضاعفة الجهود لاستبباب الأمن في المحافظات المحررة، ورفع مستوى الحيطة والحذر لمكافحة الإرهاب وكل ما يقلق السكينة العامة للمجتمع.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسيري حول الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن..مؤكداً ان الوزارة تعمل وبجهود كبيرة على تفعيل الاجهزة الامنية في كافة مديريات المحافظة

وقدم محافظي محافظات لحج والضالع وأبين والقائم بأعمال محافظ عدن، جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية في المحافظات الأربع، ومدى تقدم العمل في مختلف المجالات والمشاريع التنموية..مشيدين برعاية ودعم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لتحسين مستوى أداء كافة الخدمات الأساسية في المحافظات..مؤكدين أن كافة أبناء المحافظات يرفضون كافة دعوات العنف والفوضى ووقوفهم الدائم إلى جانب الشرعية.