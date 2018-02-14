فروع الاصلاح بصعدة وريمة تدين اغتيال القيادي" كمادي" وتطالب بسرعة ضبط الجناة

دانت مكاتب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظتي صعدة وريمة، جريمة اغتيال القيادي في إصلاح عدن وإمام وخطيب جامع الثوار الشيخ شوقي محمد مقبل كمادي، مطالبة بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع.

وقالت فروع الاصلاح بصعدة وريمة في بيانات منفصلة، حصلت الصحوة نت - على نسخ منها- إن هذه العملية الغادرة والجبانة وجميع العمليات السابقة التي تستهدف العلماء والخطباء والدعاة في العاصمة المؤقتة عدن تدل على حقارة و دناءة مرتكبيها ومخططيها.



مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحمل مسوؤلياتهم والقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي والإنساني في تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وتوجيه الاجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع .

ودعت فروع الاصلاح رئيس الوزراء ووزارة الداخلية للقيام بالتزاماتهم الدستورية، وواجبهم الوطني والأخلاقي، للعمل الجاد من أجل تحقيق الأمن والاستقرار من خلال إعادة بناء المؤسسات الأمنية في عدن والمناطق المحررة على أسس وطنية سليمة، والقيام بواجبهم وضبط الجناة المتورطين بهذه الجريمة وكل المتورطين بجرائم الاغتيالات التي تطال الناشطين وقيادات الرأي العام في العاصمة المؤقتة وتقديمهم للمحاكمة.

مقدمين مواساتهم وتعازيهم لأسرة الشهيد وجميع منتسبي الإصلاح في العاصمة المؤقتة -أفرادا وقيادات- وكافة أبناء الشعب اليمني، ومثمنة مواقف كل المتضامنين الذين يعبرون عن إدانتهم ورفضهم لهذا العمل الإجرامي، أشخاصا ومؤسسات .