الرئيس يعزي باستشهاد القيادي بإصلاح عدن " شوقي كمادي" ويوجه بملاحقة الجناة

وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، جهازي الامن القوي والسياسي والأجهزة الأمنية بمتابعة وملاحقة الجناة الذي تورطوا باغتيال الشيخ شوقي الكمادي عضو المكتب التنفيذي للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن وعضو المجلس المحلي بالمحافظة.

وأكد الرئيس خلال برقية عزاء ومواساة بعثها إلى أحمد شوقي كمادي وإخوانه وكافة افراد أسرته، ان يد العدالة ستطال كل من تسول لهم انفسهم المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن، موجها بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع جراء جرائمهم التي اقترفوها بحق الأبرياء.

وأشاد الرئيس في البرقية بمناقب الفقيد الشيخ كمادي التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء وتكريس جهوده في نشر التوعية الدينية والتسامح والاخاء بين كافة أبناء الشعب اليمني من خلال عمله خطيب في جامع الثوار بمديرية المعلا في العاصمة المؤقتة عدن.

واكد رئيس الجمهورية ان مثل الاعمال الاجرامية التي تزهق الارواح البريئة وتسفك الدماء الطاهرة وتقلق الامن والاستقرار مجردة من قيمنا الإسلامية والأخلاقية.

وعبر عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ،ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.