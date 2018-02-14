محافظ حضرموت يلتقي قيادة التحالف العربي من المملكة العربية السعودية

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا وفد قيادة التحالف العربي من المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة سبأ، إن اللقاء استعرض التحضيرات الجارية للاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير ساحل حضرموت في الرابع والعشرين من شهر ابريل القادم ، كما استعرض تضحيات النخبة الحضرمية في مطاردة فلول تنظيم القاعدة في مديرية دوعن وغيرها من المديريات ، وما تنعم به مديريات ساحل حضرموت من أمن واستقرار بدعم وتعاون التحالف وقوات الجيش وأبناء المحافظة .

وتطرق المحافظ الى جهود التنمية وإعادة البناء من خلال انشاء مشاريع تنموية والاهتمام بقطاعات الكهرباء والصحة والتربية وإعادة عمل القضاء بافتتاح المحاكم والنيابات العامة التي شهدت تدميراً كاملاً خلال فترة القاعدة .

من جانبه عبر وفد قيادة التحالف العربي من المملكة العربية السعودية عن ارتياحهم لما شاهدوه من تنمية وأمن واستقرار في ربوع حضرموت بفضل تعاون ووعي أبناء حضرموت، مؤكدين أن هذا الوعي وهذه التنمية ستلقى كل الرعاية والاهتمام من قيادة التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة .

مثمنين جهود وتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الى جانب التحالف ، وتحقيق التنمية وإعادة الحياة للمرافق والوحدات الإدارية .