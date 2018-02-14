إصلاح شبوة يدين اغتيال " كمادي" ويطالب الاجهزة الامنية بعدن بكشف خلايا الاغتيالات

دان التجمع اليمني لاصلاح شبوة جريمة اغتيال الشيخ شوقي الكمادي رئيس دائرة التنظيم في مكتب عدن واحد الشخصيات الدعوية والتربوية البارزة في العاصمة المؤقتة عدن .

وطالب بيان صادر عن إصلاح شبوة تلقت الصحوة نت نسخة منه، طالب السلطات الامنية والاستخباراتية في عدن بسرعة كشف الايادي الذي تقف خلف الاغتيالات الممنهجة مطالبا الحكومة الشرعية بتحمل مسؤليتها في حفظ الامن وكشف ملابسات الجرائم المتلاحقة .

ودعا الحكومة والسلطة المحلية واجهزتها الامنية إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة والكشف العاجل عن الجناة وضبطهم ومحاكمتهم، ووضع حد لمسلسل الاغتيالات الآثمة التي طالت عددا من رجالات عدن ومناضليها الأحرار خلال الفترة الماضية.

وأكد أن جريمة اغتيال الشيخ شوقي تعد استهدافا خطيرا ومباشرا للمقاومة والشرعية ولكل من واجه الانقلاب المدعوم إيرانيا، وأن أي تهاون في ضبط القتلة وتأمين الناس لا يخدم إلا المليشيات الانقلابية ومن يسعون لزعزعة أمن المناطق المحررة.

وقال ان التجمع اليمني للاصلاح يقدم ثمنا باهضا لمواقفه الوطنية، وتبنيه خيارات هذا الشعب العظيم، وهو الخيار الذي لن يحيد عنه مهما حاول العابثون الواهمون، ويعرف أنه ليس وحده على هذا الطريق.

وتقدم إصلاح شبوة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الشيخ شوقي كمادي وأولاده ومحبيه وإلى قيادات وأعضاء إصلاح عدن وأحرار عدن سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.