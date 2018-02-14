فروع الإصلاح بحضرموت والمحويت تدين اغتيال "كمادي" وتطالب بسرعة بضبط الجناة

استنكرت فروع التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظات حضرموت والمحويت، عملية الاغتيال التي طالت الشهيد الأستاذ "شوقي محمد مقبل كمادي -عضو المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة عدن وعضو المجلس المحلي بالمحافظة، والذي ارتقى شهيدا صبيحة يوم الثلاثاء الثالث عشر من فبراير 2018م في عملية اغتيال غادرة على أيدي ملثمين يمتطون دراجة نارية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت فروع الاصلاح " ان الاغتيالات التي أصبحت تشهدها مدينة عدن والتي طالت عددا من رجال الفكر والدعوة من خطباء وعلماء ودعاة على وجه الخصوص ظاهرة مقلقة تتطلب وقفة جادة من جميع الجهات الرسمية ممثلة بالحكومة الشرعية بجميع أجهزتها المختلفة وكذا تفعيل الدور الشعبي بجميع صوره وأشكاله ومنظماته المختلفة".

وطالبت رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي والانساني في تحقيق أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، عن عظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد ومحبيه