موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

فروع الإصلاح بحضرموت والمحويت تدين اغتيال "كمادي" وتطالب بسرعة بضبط الجناة

الأربعاء 14 فبراير 2018 11:09 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
فروع الإصلاح بحضرموت والمحويت تدين اغتيال "كمادي" وتطالب بسرعة بضبط الجناة

استنكرت فروع التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظات حضرموت والمحويت، عملية الاغتيال التي طالت الشهيد الأستاذ "شوقي محمد مقبل كمادي -عضو المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة عدن وعضو المجلس المحلي بالمحافظة، والذي ارتقى شهيدا صبيحة يوم الثلاثاء الثالث عشر من فبراير 2018م في عملية اغتيال غادرة على أيدي ملثمين يمتطون دراجة نارية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت فروع الاصلاح " ان الاغتيالات التي أصبحت تشهدها مدينة عدن والتي طالت عددا من رجال الفكر والدعوة من خطباء وعلماء ودعاة على وجه الخصوص ظاهرة مقلقة تتطلب وقفة جادة من جميع الجهات الرسمية ممثلة بالحكومة الشرعية بجميع أجهزتها المختلفة وكذا تفعيل الدور الشعبي بجميع صوره وأشكاله ومنظماته المختلفة".

وطالبت رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي والانساني في تحقيق أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، عن عظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد ومحبيه

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى