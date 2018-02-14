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الأمين العام للأمم المتحدة يختار البريطاني "مارتن غريفيث" مبعوثاً خاصاً إلى اليمن

الأربعاء 14 فبراير 2018 10:40 ص الصحوة نت - متابعات
الأمين العام للأمم المتحدة يختار البريطاني "مارتن غريفيث" مبعوثاً خاصاً إلى اليمن

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي يوم أمس (الثلاثاء)، قراره تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

 

ولدى أعضاء مجلس الأمن الدولي مهلة تنتهي الخميس في العاشرة مساءً للاعتراض على هذا التعيين. إلا أنه من غير المرجح الاعتراض على المرشح، حيث وقع الخيار على الوسيط البريطاني بعد أسابيع من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.

 

ولم يتوصل ولد الشيخ أحمد الذي عيّن في أبريل (نيسان) 2015، إلى أي نتيجة لإنهاء النزاع بين الحوثيين والسلطة الشرعية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

 

وأبلغ ولد الشيخ الأمم المتحدة هذا الأسبوع، أنه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في فبراير (شباط ) 2018.

 

وفي رسالته إلى مجلس الأمن، قال غوتيريش وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن غريفيث الذي يدير مؤسسة المعهد الأوروبي للسلام ومقرها في بروكسل، يتمتع بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية.

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