وزير التربية:ميلشيات الحوثي تفرض التجنيد على الطلاب لتعويض خساراتها بالجيهات

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس ان ميليشيا الحوثي الإيرانية تفرض التجنيد الإجباري على المدارس، وتنشر الأفكار الطائفية في أوساط الطلاب ضمن الحصص الدراسية.

وقال لمس لـ"عكاظ" إن الحوثيين استنفدوا كل قواهم العسكرية، ولجأوا إلى المدارس لتعويض خسائرهم في الأرواح من خلال فرض التجنيد الإجباري على الطلاب".

وأضاف "الانقلابيون يأخذون الطلاب من الفصول الدراسية إلى مراكز التدريب العسكرية، ويفرضون حصة مدرسية أسبوعيا للهجوم على الشعب اليمني ودول التحالف العربي في محاولة لزرع الكراهية ضد الأشقاء العرب تنفيذاً للمشروع الإيراني".

وذكر "أن ميليشيا الحوثي غيرت المناهج الدراسية من الصف الأول وحتى الخامس، لنشر الأفكار الضالة وبث بذور الطائفية في صغار السن، مضيفا ان الحكومة الشرعية منعت توزيع تلك المناهج في المناطق المحررة، وأعادت طباعة المناهج التي كانت مقررة قبل الانقلاب".

وحول خسائر وزارة التربية والتعليم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن، أوضح الوزير أن المدارس لم تتضرر، ولكن مكتب التربية قرب معسكرات الحماية الرئاسية تعرض لبعض التخريب ونهبت جميع محتوياته، بما فيها سيارة نقل كبيرة، وأضاف أن العملية التعليمة عادت إلى سابق عهدها قبل الأحداث.

وقال إن 1500 مدرسة في المناطق المحررة تعرضت للتخريب، بعد أن حولتها الميليشيات إلى ثكنات عسكرية، وفجرتها عند الانسحاب منها، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان دعم إعادة تأهيل 90 % من تلك المدارس التي خربها الحوثيون، والنسبة المتبقية مدمرة كلياً وبحاجة إلى إعادة بناء.

وفيما يتعلق بآلية صرف المرتبات للمعلمين، ذكر وزير التعليم أن مرتبات المعلمين تصرف بشكل دوري في المناطق المحررة، شاملة المعلمين النازحين من مناطق سيطرة الميليشيا، مضيفاً "أن الحوثيين يستولون على إيرادات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، ما يمنع الانتظام في صرف رواتب المعلمين".