موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

على أزيز رصاص الاشتباكات.. جبهة نهم تشهد حفل زفاف لـ"تسعة" من أفراد الجيش

الأربعاء 14 فبراير 2018 02:41 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
على أزيز رصاص الاشتباكات.. جبهة نهم تشهد حفل زفاف لـ"تسعة" من أفراد الجيش

على أزيز رصاص اشتباكات جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، احتفى اللواء 310 مدرع بزفاف 9 من منتسبيه بحضور قائد المنطقة اللواء ركن / ناصر الذيبان/ وعدد من القيادات.

وفي حفل الزفاف هنأ اللواء الذيباني العرسان بهذه الفرحة، مؤكداً أن جبهة نهم ولادة للأبطال وتشهد الاحتفال بالنصر والزفاف معاً.

 وأشاد اللواء الذيباني وقائد اللواء 310   بتضحيات أبطال الجيش الوطني في جبهة نهم، مؤكداً أن هذا العرس في الجبهة دليل على مدى حب وعشق الأبطال للجبهات.


هذا وشهد العرس حضوراً كبيراً لقادة الكتائب ورفقاء درب العرسان ومحبيهم، الذين باركوا للعرسان وشاركوهم فرحتهم.

وعبر العرسان عن سعادتهم بالحضور الكبير لإحياء عرسهم في ميدان الشرف، مشيرين إلى أنهم أصروا على أن يكون حفلهم في المتارس الأمامية والصفوف المتقدمة  بين زملائهم لتكتمل الفرحة.

وأكد العرسان أن العرس الحقيقي للجميع هو يوم استعادة الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى