على أزيز رصاص الاشتباكات.. جبهة نهم تشهد حفل زفاف لـ"تسعة" من أفراد الجيش

على أزيز رصاص اشتباكات جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، احتفى اللواء 310 مدرع بزفاف 9 من منتسبيه بحضور قائد المنطقة اللواء ركن / ناصر الذيبان/ وعدد من القيادات.

وفي حفل الزفاف هنأ اللواء الذيباني العرسان بهذه الفرحة، مؤكداً أن جبهة نهم ولادة للأبطال وتشهد الاحتفال بالنصر والزفاف معاً.

وأشاد اللواء الذيباني وقائد اللواء 310 بتضحيات أبطال الجيش الوطني في جبهة نهم، مؤكداً أن هذا العرس في الجبهة دليل على مدى حب وعشق الأبطال للجبهات.





هذا وشهد العرس حضوراً كبيراً لقادة الكتائب ورفقاء درب العرسان ومحبيهم، الذين باركوا للعرسان وشاركوهم فرحتهم.

وعبر العرسان عن سعادتهم بالحضور الكبير لإحياء عرسهم في ميدان الشرف، مشيرين إلى أنهم أصروا على أن يكون حفلهم في المتارس الأمامية والصفوف المتقدمة بين زملائهم لتكتمل الفرحة.

وأكد العرسان أن العرس الحقيقي للجميع هو يوم استعادة الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية.





