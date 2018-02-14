الأمم المتحدة ترحب بتعهد السعودية والإمارات دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

جدد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك التأكيد على بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي رحب فيه بالتعهد السخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مليار دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن، بالإضافة إلى تعهدهما بحشد 500 مليون دولار إضافية من المانحين في المنطقة.

وقال في بيان صحفي اليوم "إن المملكة العربية السعودية والإمارات اتفقتا مع الأمم المتحدة على سبل نقل هذا التمويل بحلول الحادي والثلاثين من مارس".

وسيتم تخصيص 930 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018م، وإن البلدين أكدا ضرورة استخدام التمويل على أساس الاحتياج الإنساني وحده، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أن التمويل الممنوح من المملكة العربية السعودية والإمارات يمثل ثلث المبلغ الإجمالي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن والبالغ 2.96 مليار دولار، وسيسهم هذا التعهد، بمجرد استلام التمويل، في تقليص الجوع واحتواء الأمراض وتوفير الرعاية الصحية الأساسية وخدمات المياه والتعليم والحد من معاناة ملايين اليمنيين في أنحاء البلاد.