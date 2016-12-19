الرئيس: سننتصر لتعز وستخسر حتماً الأجندة السلالية والكهنوتية





حيا رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ادوار أبناء تعز البطولية في سبيل الدفاع عن تعز وابناءها العزل الابرياء الذين واجهوا بصلابة وشجاعة نادره ترسانة الاسلحة التي غزت بها الميليشيا المدينة لتدميرها وقتل وتشريد ابناءها.

وقال الرئيس هادي لدى استقباله مجموعة من "حركة شباب ضد الإنقلاب"، قال سنظل الى جانب تعز وسننتصر لها، وستخسر حتما المشاريع والاجندة السلالية والكهنوتية على مجتمعنا.

وأشار الرئيس هادي الى صمود ابناء المحافظة كافة الذين جسدوا روح النضال والتصدي والصمود في اروع صوره، مستعرضا جملة من الوقائع والاحداث التي مرت بها البلد منذ اعلان مخرجات الحوار وتسليم مسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد الذي ارتد عليه الانقلابيون لمصلحة مشروعهم المناطقي الطائفي والذي لن يقبله اليمنيون.. وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ".

وفي اللقاء ثمن أعضاء "حركة شباب ضد الإنقلاب" الدور الكبير للرئيس هادي والحكومة الشرعية في افشال المشروع الانقلابي في اليمن.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات للرئيس عبدربه منصور هادي بأبناء تعز قيادة وقواعد، وذلك للاستماع الى الوضع الميداني، وتدارس كافة الخطط للمعركة الفاصلة بالمدينة.

وكان قد استقبل أمس الأحد الرئيس هادي قيادة أحزاب اللقاء المشترك في تعز، وجرى مناقشة آخر المستجدات الميدانية في كافة جبهات تعز، والاحتياجات اللازمة لتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من قبضة المليشيات الانقلابية.

هذا وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح قصفها للاحياء السكنية بصورة عشوائية، وسط تجدد المعارك في مختلف الجبهات.

وتعيش مدينة تعز وضعاً انسانياً صعباً جراء استمرار الحصار التي تفرضه المليشيات الانقلابية وكذا القصف العشوائي على أحياء المدينة.

المصدر | الصحوة نت