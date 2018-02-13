مصرع قيادي حوثي شمال تعز ومقاتلات التحالف تستهدف آليات عسكرية غربي المدينة

قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن قيادياً حوثياً لقي مصرعه اليوم الثلاثاء شمال المدينة.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي / أبوطه الغليسي/ لقي مصرعه بنيران الجيش في جبل الوعش، وذلك حسب ما ذكرته "شبكة تعز الإخبارية".

وكان المشرف العام للحوثيين في الجبهة الشمالية / ابو طه الغليسي/ في زيارة ميدانية لمواقع الحوثيين في جبل الوعش، قبل أن يتم استهدافه من قبل فريق المهام الخاصة في القطاع الرابع باللواء 22 ميكا، أدى إلى مقتله.

ويعد القيادي الحوثي المكنى "ابو طه" المشرف العام لمليشيا الانقلاب في جبهات الوعش وعصيفرة والزنوج والخمسين شمال مدينة تعز.

وفي صعيد متصل.. شنت مقاتلات التحالف غارتين، استهدفت إحداهما طقم عسكري يحمل تعزيزات لمليشيا الحوثي في منطقة كمب الصعيرة بجبهة مقبنة غرب المدينة، فيما استهدفت الغارة الثانية ناقلة بترول تابعة للانقلابيين في ذات المديرية.

كما شنت مقاتلات التحالف خمس غارات على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مدرسة العباس ومحيطها، الواقعة في قرية حصب الطويل.