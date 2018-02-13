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لحج.. الجيش يحرر سلسلة جبلية يُطل عليها حصن الرماء التاريخي بالقبيطة

الثلاثاء 13 فبراير 2018 08:40 م الصحوة نت - لحج
لحج.. الجيش يحرر سلسلة جبلية يُطل عليها حصن الرماء التاريخي بالقبيطة

حررت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء سلسلة جبيلة في مديرية القبيطة بمحافظة لحج.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من تحرير معظم التباب التي يطل عليها حصن الرماء التاريخي وهي تباب شعب حاشد وتباب المُلس التي تسيطر وتشرف من الشمال عليها منطقة شرار، وتباب موجر، ومنطقة الخميس والخط الرئيسي لخط الراهدة - عدن".

 وأضافت المصادر أن قوات الجيش استعادت عتاداً عسكرياً واسلحة تركته المليشيا بعد هزيمتها دحرها من هذه المناطق، وذلك سحب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

يأتي هذا بعد يوم من سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية   على جبل الهشمة الاستراتيجي شمال كرش.

 

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