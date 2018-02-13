تشييع مُهيب لجثمان الشهيد كمادي في عدن واستنكار واسع لعمليات الإرهاب بالمدينة

شيع مئات المواطنين من مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن عصر اليوم جثمان الشهيد المغدور به الشهيد / الشيخ الأستاذ شوقي كمادي / رئيس دائرة التنظيم والتأهيل في حزب الإصلاح وإمام وخطيب جامع الثوار بمديرية المعلا .

وبحسب مراسل "الصحوة نت" فإن مئات المواطنين شيعوا جنازة الشهيد بعد الصلاة علية في مسجد الثوار الواقع بجانب منزل الشهيد كمادي بمديرية المعلا بعد صلاة العصر بحضور عدد من الشخصيات التربوية والمحلية.

وكان مجهولون قد اغتالوا "كمادي" صباح اليوم في مديرية المعلا في وقت ذهابه إلى مقر عمله في ثانوية مأرب التي يعمل فيها أستاذا لمادة التربية الإسلامية.



وقد لاقت عملية اغتياله استنكاراً شعبياً ورسمياً واسعاً، منددين بالأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الدين وأئمة وخطباء العاصمة المؤقتة عدن.





ونعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز استشهاد الشيخ "شوقي كمادي" عميد كلية القرآن الكريم و إمام وخطيب مسجد الثوار بالمعلا ، ورئيس دائرة التنظيم والتأهيل لإصلاح عدن.

كما عزى رئيس مجلس الوزراء، / أحمد عبيد بن دغر/ في استشهاد الشيخ "كمادي" مشدداً على الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملاحقة وتعقب الجناة الإرهابيين العابثين بحياة الناس وسرعة ضبطهم وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم وكشف أعمالهم الارهابية الخبيثة.