رئيس الوزراء يُعزي في استشهاد "كمادي" ويوجه الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة

عزى رئيس مجلس الوزراء، / أحمد عبيد بن دغر/ أحمد شوقي كمادي وإخوانه وأفراد أسرته، وذلك في استشهاد والده خطيب جامع الثوار بمديرية المعلا الشيخ شوقي كمادي، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة صباح اليوم الثلاثاء.

ودان رئيس الوزراء بشدة عملية الاغتيال الذي فجع بها المواطنون اليوم بعدن، وكل العمليات الإجرامية التي تطال الأبرياء العزل من العلماء والخطباء والمرشدين وأئمة المساجد، والضباط والجنود الأمنيين والعسكريين.

وقالت وكالة "سبأ" أن رئيس الوزراء شدّد على الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملاحقة وتعقب الجناة الإرهابيين العابثين بحياة الناس وسرعة ضبطهم وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم وكشف أعمالهم الارهابية الخبيثة، التي تستهدف إقلاق السكينة العامة ونشر الفوضى وبث الرعب في نفوس المواطنين، في محاولة بائسة للتعبير عن فشلهم امام تلاحم المجتمع الذي يحاربهم وينبذ أفكارهم الهدّامة.

وقال رئيس الوزراء "لن نعطي الفرصة للعناصر الإرهابية للاستمرار في غيها وعبثها للنيل من الدين والوطن والشرفاء من أبناء هذا الوطن ودعاة الخير والإنسانية، ومنهم الشيخ كمادي، الذي عرف بسماحته وإخلاصه لمجتمعه، فكان مربياً فاضلا وخطيباً صادقاً".

وكان مسلحون مجهولون صباح الثلاثاء قد اغتالوا الشيخ "كمادي" رئيس دائرة التنظيم والتأهيل بحزب الاصلاح وعميد الكلية العليا للقران في العاصمة المؤقتة عدن.