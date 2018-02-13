موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

رئيس الوزراء يُعزي في استشهاد "كمادي" ويوجه الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة

الثلاثاء 13 فبراير 2018 06:44 م الصحوة نت - عدن
رئيس الوزراء يُعزي في استشهاد "كمادي" ويوجه الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة الشهيد شوقي كمادي

عزى رئيس مجلس الوزراء، / أحمد عبيد بن دغر/  أحمد شوقي كمادي وإخوانه وأفراد أسرته، وذلك في استشهاد والده خطيب جامع الثوار بمديرية المعلا الشيخ شوقي كمادي، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة صباح اليوم الثلاثاء.

ودان رئيس الوزراء بشدة عملية الاغتيال الذي فجع بها المواطنون اليوم بعدن، وكل العمليات الإجرامية التي تطال الأبرياء العزل من العلماء والخطباء والمرشدين وأئمة المساجد، والضباط والجنود الأمنيين والعسكريين.

وقالت وكالة "سبأ" أن رئيس الوزراء شدّد على الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملاحقة وتعقب الجناة الإرهابيين العابثين بحياة الناس وسرعة ضبطهم وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم وكشف أعمالهم الارهابية الخبيثة، التي تستهدف إقلاق السكينة العامة ونشر الفوضى وبث الرعب في نفوس المواطنين، في محاولة بائسة للتعبير عن فشلهم امام تلاحم المجتمع الذي يحاربهم وينبذ أفكارهم الهدّامة.

وقال رئيس الوزراء "لن نعطي الفرصة للعناصر الإرهابية للاستمرار في غيها وعبثها للنيل من الدين والوطن والشرفاء من أبناء هذا الوطن ودعاة الخير والإنسانية، ومنهم الشيخ كمادي، الذي عرف بسماحته وإخلاصه لمجتمعه، فكان مربياً فاضلا وخطيباً صادقاً".

وكان مسلحون مجهولون صباح الثلاثاء قد  اغتالوا الشيخ "كمادي"  رئيس دائرة التنظيم والتأهيل بحزب الاصلاح وعميد الكلية العليا للقران في العاصمة المؤقتة عدن.  

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى