التحالف يدمر منصات صواريخ ومخابئ سرية في حرض وميدي ومصرع عشرات الحوثيين

قالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة إن مقاتلات التحالف العربي كثفت من غاراتها الجوية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وأضافت المصادر أن المقاتلات شنت عشر غارات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من المليشيا، بالإضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية ومخابئ سرية ومخازن للسلاح، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة/.

وفي صعيد متصل.. دكت مدفعية الجيش الوطني بجبهتي حرض وميدي مواقع المليشيا بقذائف المدفعية الثقيلة خلال الساعات الماضية محققة أصابات مباشرة في صفوف المليشيا.