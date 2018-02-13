موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

التحالف يدمر منصات صواريخ ومخابئ سرية في حرض وميدي ومصرع عشرات الحوثيين

الثلاثاء 13 فبراير 2018 06:27 م الصحوة نت - ميدي
التحالف يدمر منصات صواريخ ومخابئ سرية في حرض وميدي ومصرع عشرات الحوثيين

قالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة إن مقاتلات التحالف العربي كثفت من غاراتها الجوية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وأضافت المصادر أن المقاتلات شنت عشر غارات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من المليشيا، بالإضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية ومخابئ سرية ومخازن للسلاح، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة/.

وفي صعيد متصل.. دكت  مدفعية الجيش الوطني بجبهتي حرض وميدي مواقع المليشيا بقذائف المدفعية الثقيلة خلال الساعات الماضية محققة أصابات مباشرة في صفوف المليشيا.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى