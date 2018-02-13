عسكر: لم نتلقى أي تأكيد من المنظمات بشأن صحة اللواء الصبيحي

قال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، إن وزارته لم تتلقى أي معلومات حول قضية وزير الدفاع اللواء الصبيحي، المختطف في سجون المليشيات الانقلابية.



وقال الوزير عسكر لـ" الشرق الاوسط" «لم نتلقَ أي معلومة مؤكدة عن سلامته أو مدى صحة الأنباء التي تفيد بأنه أجرى عملية جراحية».

وأضاف إن لقاء جمعه قبل أيام مع أعضاء من منظمة «الصليب الأحمر» الدولية في مقر حقوق الإنسان في عدن، وسلمهم ملف الوزير الصبيحي.

وأشار إلى أن وزارته تضع ملف الأسرى والمختطفين في عين الاعتبار من كل شرائح المجتمع اليمني، الذين يتجاوز عددهم قرابة 3400 أسير ومختطف من مختلف القطاعات".

وتختطف ميلشيات الحوثي الانقلابية اللواء الصبيحي منذ مطلع العام 2015 بالإضافة إلى شقيق الرئيس هادي، والقيادي الاصلاحي محمد قحطان في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها منذ سبتمبر من العام 2014.