ولي عهد أبو ظبي يؤكد دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي باليمن

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن لإنهاء التمرد وتطهيره من الجماعات الإرهابية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن.

وأعرب بن زايد خلال استقباله ولد الشيخ الذي تنتهي مهامه نهاية الشهر الحالي ، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها المبعوث الدولي في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية خلال فترة مهامه في المنطقة.

وأشار إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره إضافة إلى الجهود المبذولة في تقديم الدعم والعون وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

من جانبه أعرب إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن شكره وتقديره للدور الذي قامت به دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية المتواصلة إلى الشعب اليمني.