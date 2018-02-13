الهجرة الدولية تعلن إجلاء 134 صوماليا من اليمن

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، إجلاء 134 من اللاجئين الصومالين في اليمن، إلى بلادهم بشكل طوعي.

وقال سام المعلمي، مسؤول الإعلام والاتصالات بمكتب الهجرة الدولية في اليمن، لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، إن هؤلاء تم إجلاؤهم، أمس، من ميناء عدن، جنوب غربي البلاد، إلى الصومال.

وأضاف أن "هذه الدفعة الـ21، التي تم إجلاؤها، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأوضح المعلمي، أنه "بهذه الدفعة، يرتفع عدد من تم إجلاؤهم من اللاجئين الصوماليين في اليمن، إلى ألفين و507 أشخاص، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016".

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلّفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، وألقت بانعكاساتها السلبية على اللاجئين الصوماليين.