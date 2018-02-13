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الاوقاف تدعو الأجهزة الأمنية للتحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من خطباء وعلماء عدن

الثلاثاء 13 فبراير 2018 01:55 م الصحوة نت - متابعات
الاوقاف تدعو الأجهزة الأمنية للتحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من خطباء وعلماء عدن

دعا وزير الأوقاف والإرشاد القاضي د.أحمد عطية ، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع لإنقاذ علماء ودعاة عدن .

وقال الوزير عطية " كل يوم نصحو على جريمة اغتيال لإمام أو خطيب أو داعية .. نناشد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من الخطباء والعلماء".

واعتبر الوزير هذه الاغتيالات التي تطال العلماء والدعاة بأنها " جرائم بحق الدين والوطن والإنسانية ، يُراد منها بقاء المجتمع مظلم من علمائه ودعاته ".

 وكان مسلحون مجهولون اغتالوا صباح اليوم امام وخطيب جامع الثوار  في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" ان امام وخطيب جامع الثوار بالمعلا شوقي كمادي اغتيل اليوم برصاص مسلحين كانوا على متن دراجة نارية حيث اطلقوا النار عليه وهو يقود سيارته بجانب ثانوية مأرب قبل ان يلوذوا بالفرار .

الجدير بالذكر أن أكثر من 16 خطيب وداعية وعالم من أبناء عدن قد تم اغتيالهم ، وهم في طريقهم الى مساجدهم لإمامة الناس ، أو إلى مقار أعمالهم لتدريس العلم الشرعي.

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