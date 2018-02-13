موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

وزير حقوق الإنسان: اللوبي الإيراني تمكن من اختراق كثير من المنظمات ونعمل على مواجهته

الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:22 ص الصحوة نت - متابعات
وزير حقوق الإنسان: اللوبي الإيراني تمكن من اختراق كثير من المنظمات ونعمل على مواجهته

قال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر "إن بلاده تعمل بخطى متسارعة لمواجهة ما سماه «اللوبي الإيراني» الذي يخدم الحوثيين، في عدد من مراكز القرار داخل دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» أن الغياب الكبير خلال السنوات الثلاث الماضية للجهات الحكومية اليمنية القادرة على مواجهة الأكاذيب وتزييف الحقائق التي تسوقها الجماعات الموالية لإيران، أسهم في استفادة الانقلابيين بشكل كبير، نظراً لسيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء.

وأشار عسكر "إن مواجهة دور الحوثيين ستعتمد في المقام الأول على طرح الحقائق والمعلومات الموثقة التي يتلاعب في طرحها هذا اللوبي، مضيفاً أن هذه الحقائق يجب أن تسوق بشكل كبير وملائم، وتحديداً في الدول التي بها نفوذ إيراني، خصوصاً وسط منظمات المجتمع المدني".

وشدد الوزير عسكر على ضرورة أن يتوافق هذا العمل مع تحرك حقوقي فاعل يمثل وجهة النظر اليمنية في مراكز صنع القرار، والذي لا يقتصر على الجانب الحكومي، وإنما من خلال البرلمانات الأوروبية ومراكز الدراسات.

وأوضح "أن اللوبي الإيراني تمكن من اختراق كثير من المنظمات الحقوقية واستطاع من خلالها أن يصور الوضع في اليمن بشكل سلبي" مضيفاً "أن العمل الحقوقي يقوم على الرصد وتراكم التقارير، إضافة إلى الحملات الدعائية والإعلانية التي تصور وجهة نظر الحكومة في مجال حقوق الإنسان".

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى