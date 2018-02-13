وزير حقوق الإنسان: اللوبي الإيراني تمكن من اختراق كثير من المنظمات ونعمل على مواجهته

قال وزير حقوق الإنسان محمد عسكر "إن بلاده تعمل بخطى متسارعة لمواجهة ما سماه «اللوبي الإيراني» الذي يخدم الحوثيين، في عدد من مراكز القرار داخل دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» أن الغياب الكبير خلال السنوات الثلاث الماضية للجهات الحكومية اليمنية القادرة على مواجهة الأكاذيب وتزييف الحقائق التي تسوقها الجماعات الموالية لإيران، أسهم في استفادة الانقلابيين بشكل كبير، نظراً لسيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء.

وأشار عسكر "إن مواجهة دور الحوثيين ستعتمد في المقام الأول على طرح الحقائق والمعلومات الموثقة التي يتلاعب في طرحها هذا اللوبي، مضيفاً أن هذه الحقائق يجب أن تسوق بشكل كبير وملائم، وتحديداً في الدول التي بها نفوذ إيراني، خصوصاً وسط منظمات المجتمع المدني".

وشدد الوزير عسكر على ضرورة أن يتوافق هذا العمل مع تحرك حقوقي فاعل يمثل وجهة النظر اليمنية في مراكز صنع القرار، والذي لا يقتصر على الجانب الحكومي، وإنما من خلال البرلمانات الأوروبية ومراكز الدراسات.

وأوضح "أن اللوبي الإيراني تمكن من اختراق كثير من المنظمات الحقوقية واستطاع من خلالها أن يصور الوضع في اليمن بشكل سلبي" مضيفاً "أن العمل الحقوقي يقوم على الرصد وتراكم التقارير، إضافة إلى الحملات الدعائية والإعلانية التي تصور وجهة نظر الحكومة في مجال حقوق الإنسان".