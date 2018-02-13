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قوات الجيش الوطني تصد هجوما للمليشيات في مديرية رازح بمحافظة صعدة

الثلاثاء 13 فبراير 2018 11:10 ص الصحوة نت - متابعات
قوات الجيش الوطني تصد هجوما للمليشيات في مديرية رازح بمحافظة صعدة

أحبطت قوات الجيش الوطني، مساء الاثنين، هجوماً للحوثيين في مديرية رازح قبالة منطقة جازان السعودية.

 وقالت قناة "العربية" بأن الحوثيين حاولوا التقدم على مواقع يسيطر عليها الجيش الوطني على سلسلة جبال الفلج وتباب الرخوم، إلا أن تلك المحاولة أحبطت بدعم من التحالف.

 كما أكد قائد اللواء السادس حرس حدود، العميد حسين العمري أن ما لا يقل عن سبعة حوثيين قتلوا في هذا الهجوم، مع فرار وإصابة آخرين.

وحاول عناصر من الحوثيين التسلل إلى الحدود السعودية لتنفيذ عملية عسكرية وتوثيقها للبحث عن انتصار معنوي، وفق مراسل "العربية".

 وتصدت القوات السعودية تصدت لهم عبر الأسلحة المباشرة والمدفعيات، ما أدى لمقتل 17 عنصراً من الحوثيين حاولوا التسلل إلى الحدود السعودية، مع تدمير عدد من المركبات التي كانت تقلهم عبر طيران التحالف.

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