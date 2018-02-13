صفقة تبادل بين الجيش وميلشيات الحوثي في الساحل الغربي

أبرمت قوات الجش صفقة تبادل أسرى مع مليشيا الحوثي الانقلابية حيث تم الإفراج عن 16 أسيراً أمس الإثنين في جبهات الساحل الغربي.

ونقل موقع الجيش "26سبتمبر"عن مصدر عسكري أن الصفقة نجحت في الإفراج عن سبع جثامين من الجيش الوطني والمقاومة وأسير على قيد الحياة، مقابل ثمانية أسرى من المليشيا الانقلابية.

وأشار المصدر "أن عملية التبادل تمت بإشراف ورعاية من التحالف العربي وقيادة جبهة الساحل الغربي للجيش الوطني".

ونشر موقع الجيش أسماء شهداء الجيش الوطني والأسير الذين تم الإفراج عنهم وهم كالتالي:

الشهيد علاء ناصر علي محسن

الشهيد فهد مهدي حسن الردفاني

الشهيد مازن احمد حسن

الشهيد امين عبده قاسم

الشهيد ناصر سعيد محمد

الشهيد رشيد محسن احمد الشرماني

المعتقل مروان محمد عبدالله السيد.

وتدور معارك ضمن عملية عسكرية واسعة لقوات الجيش الوطني لتحرير الساحل الغربي والتقدم صوب ميناء الحديدة الاستراتيجي (غرب اليمن)، وسبق لقوات الجيش أن أبرمت عدة صفقات لتبادل الأسرى مع ميلشيات الحوثي.