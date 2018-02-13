اغتيال امام وخطيب جامع الثوار في العاصمة المؤقتة عدن برصاص مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم امام وخطيب جامع الثوار في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" ان امام وخطيب جامع الثوار بالمعلا شوقي كمادي اغتيل اليوم برصاص مسلحين كانوا على متن دراجة نارية حيث اطلقوا النار عليه وهو يقود سيارته بجانب ثانوية مأرب قبل ان يلوذوا بالفرار .

ويعتبر الشهيد رئيس دائرة التنظيم والتأهيل بحزب الاصلاح وعميد الكلية العليا للقران في العاصمة المؤقتة عدن.

وتعيش العاصمة المؤقتة عدن حالة من الانفلات الأمني والاغتيالات التي طالت بشكل كبير ائمة وخطباء المساجد ورجال الدين منذ تحرير المدينة.





سيرة ذاتية

شوقي محمد كمادي

عميد كلية القرآن بمحافظة عدن

رئيس دائرة التنظيم والتأهيل للتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة

ماجستير علوم شرعية من جامعة عدن

أحد أعلام عدن ووجاهاتها ودعتها ومن القيادات الدينية المؤثرة وخطيب مصلى العيد بالمعلا

عضو بالمجلس المحلي للمديرية

مدرس مادتي القرآن والإسلامية لطلاب ثانوية مأرب ومعهد 14 أكتوبر

أمام وخطيب مسجد الثوار لأكثر عشرين عاما

أحد أبطال المقاومة في التوجيه والتحريض من أجل حماية عدن والدفاع عنها وطردها من الغزاة.

أحد دعاة عدن المخلصين منذ الثمانينات وحتى اليوم.

استشهد ظلما وغدرا صبيحة يومنا هذا الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م