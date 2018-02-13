الأمم المتحدة توثق 15 ألف حالة إصابة في صفوف المدنيين بتعز

عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، عن قلقه بسبب استمرار وقوع الخسائر في صفوف المدنيّين في اليمن.

وقال ابن رعد إن التصعيد في محافظة تعز يثير قلقا خاصا، حيث يتعرّض المدنيون لنيران في ظل تنفيذ الحوثيين وقوى أخرى موالية لهم عمليات قنص وقصف عشوائي.

وأوضح المفوض السامي أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق وقوع أكثر من 15 ألف إصابة من المدنيين، وسقط منهم نحو ستة آلاف قتيل وأكثر من تسعة آلاف جريح.

كما وثق حالات قنص وقصف عشوائي نفذها الحوثيون على جبهات محافظتَي الحديدة وحجة، وضربات جوية نفذها التحالف على مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين، بما فيها محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وعمران.

وطالب المفوض من كل الأطراف بذل جهود لتحييد السكان المدنيين وتفادي آثار العنف عليهم.