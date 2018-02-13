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على وقع تقدم الجيش في لحج.. المليشيا تقصف قرى طور الباحة بصواريخ الكاتيوشا

الثلاثاء 13 فبراير 2018 12:38 ص الصحوة نت - خاص
على وقع تقدم الجيش في لحج.. المليشيا تقصف قرى طور الباحة بصواريخ الكاتيوشا

هزت انفجارات عنيفة هي الأولى من نوعها قرى طور الباحة في محافظة لحج.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت قصفا عشوائيا على قرى المفاليس بصواريخ  كاتيوشا بعد هزيمة نكراء تلقتها المليشيا في منطقة كرش.

ولم تذكر المصادر أية معلومات حول أضرار القصف وما اذا كان تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد تمكنت صباح اليوم من السيطرة على جبل الهشمة الاستراتيجي شمال كرش.

ونفذت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية نوعية فجر الاثنين تكبدت من خلالها مليشيا الانقلاب خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأجبرت المليشيا على التراجع والانسحاب من عدد من المواقع العسكرية في كرش.

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