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مصرع 11 حوثياً والجيش يتقدم في الأقروض والشقب جنوب تعز ويحرر مواقع استراتيجية

الأثنين 12 فبراير 2018 08:11 م الصحوة نت - تعز
مصرع 11 حوثياً والجيش يتقدم في الأقروض والشقب جنوب تعز ويحرر مواقع استراتيجية

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الاثنين من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية جنوب محافظة تعز.

وشنت قوات الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف هجمات على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقتي الشقب والأقروض، جنوب شرق تعز.

وتمكنت قوات الجيش في اللواء 22 ميكا من إحكام سيطرتها على منطقة الفراوش بالكامل بعد تحريرها تباب ذري والعصيد والكريفة، ومقتل 11 من عناصر مليشيا الحوثي وجرح آخرين، وذلك حسب ما ذكرته "شبكة تعز الإخبارية".

وتطل منطقة الفراوش على خط الزيلعي خدير وعبدان، فيما تواصل قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية تقدمها باتجاه مناطق حفر وعبدان وسط معارك عنيفة.

و تمكنت قوات الجيش في اللواء 35 مدرع من تطهير تبتي الشجرة والخلل في منطقة الأقروض، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على تبة الصالحين.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع و تجمعات المليشيا في منطقة المدهون شرق الشقب وفي نقيل الصلو بعدة غارات، تمكنت فيها من إعطاب طقم وعربتين عسكريتين إلى جانب استهداف الطيران مدفع 23.

 وكانت قوات الجيش قد شنت في ساعات الصباح الأولى هجوما على مواقع المليشيا جنوب تعز وكبدتها خسائر كبيرة.

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