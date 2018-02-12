الجيش يُفشل هجوماً حوثياً شمال صعدة والتحالف يدمر مخزن أسلحة في رازح

تمكنت قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة مساء الاثنين من افشال محاولة تقدم لميليشيات الحوثي على مواقع في سلسلة جبال الفلج وتباب الرخوم شمال محافظة صعدة.

وقال رئيس عمليات اللواء السادس حرس العقيد/ حمد المجيدي / في تصريح لـ"الصحوة نت" إن منتسبي اللواء تمكنوا من صد محاولة تقدم للميليشيات، على مواقع سبق وأن سيطر عليها الجيش الوطني في جبال الفلج والمناطق المجاورة لها ، مشيرا الى أن ما لا يقل عن سبعة عناصر من الميليشيات لقوا مصرعهم فيما جرح آخرين.

إلى ذلك دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزنا للأسلحة يتبع الميليشيات بالقرب من مركز مديرية رازح.

وذكرت المصادر أن أصوات الانفجارات واعمدة الدخان استمرت لساعات طويلة، عقب استهداف مقاتلات التحالف للمخزن.

وتواصل قوات الجيش الوطني التوغل في جبال مديريات صعدة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي.