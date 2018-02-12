قوات الجيش تسيطر على جبل الهشمة الاستراتيجي شمال كرش في لحج

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الاثنين على جبل الهشمة الاستراتيجي شمال كرش في محافظة لحج.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذت هجوماً في جبهة كرش نوعياً تمكنت من خلاله دحر مليشيات الحوثي الإنقلابية من عدد من المواقع و السيطرة على جبل الهشمة الاستراتيجي شمال كرش.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بقيادة قائد جبهة كرش عقيد عبد الحكيم الشعيبي تمكنوا اليوم بعد معارك عنيفة من دحر المليشيات الحوثية والسيطرة على جبل الهشمة الاستراتيجي بمنطقة كرش بعد تكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما أجبرت القوات مليشيا الحوثي على الانسحاب والتراجع إلى مواقع أخرى.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت أيضاً من السيطرة على خطوط النار بعد استعادة العديد من المواقع الاستراتيجية وفي مقدمتها جبل الهشمة الذي كان يتمترس فيه الحوثي ويمارس عملية القنص والقصف اليومي على قرى شمال وشرق كرش.

وأكدت المصادر أن عمليات الانتصارات المتتالية زودت المقاتلين بروح قتالية لمواصلة الزحف باتجاه مواقع مليشيا الحوثي وتطهير كافة التراب الوطني.