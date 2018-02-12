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نائب الرئيس يبارك انتصارات صعدة ويحث على مضاعفة الجهود لدحر المليشيات

الأثنين 12 فبراير 2018 05:58 م الصحوة نت - متابعات
نائب الرئيس يبارك انتصارات صعدة ويحث على مضاعفة الجهود لدحر المليشيات

بارك نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الانتصارات التي تحرزها قوات الجيش في محافظة صعدة، مشيداً بالتضحيات الجسيمة ودعم الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية.

وحث نائب الرئيس خلال لقائه ،اليوم، محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي ومحافظ إب عبدالوهاب الوائلي، على مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف وحشد المكونات السياسية والمجتمعية باتجاه دعم الشرعية ومساندة أبطال الجيش بما من شأنه تخليص اليمن من عبث الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة في استعادة الدولة ومؤسساتها في إطار معركة إنهاء الانقلاب بقيادة رئيس الجمهورية وبدعم ومساندة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم الشرفاء من أبناء الوطن.

من جهتهما أشارا محافظي محافظتي صعدة وإب إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنون في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي، مؤكدين فاعلية أبناء المحافظات ومشاركتهم في معركة استعادة الشرعية ضمن صفوف الجيش الوطني ورفض مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لسلطة تلك الميليشيا.

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