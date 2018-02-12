موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

ناطق التحالف : توقيع ثلاث اتفاقيات بين مركز إسناد ومركز الملك سلمان لمساعدة اليمن

الأثنين 12 فبراير 2018 05:18 م الصحوة نت - متابعة خاصة
ناطق التحالف : توقيع ثلاث اتفاقيات بين مركز إسناد ومركز الملك سلمان لمساعدة اليمن

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، إنه سيجري يوم غد الثلاثاء، توقيع 3 مبادرات بين مركز "إسناد" و مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب اليمني.

وقال العقيد المالكي، في مؤتمر صحفي، إن تدفق مساعدات الخطة الإنسانية في كافة المحافظات اليمنية مستمر وتم إصدار أكثر من 18 ألف تصريح للمساعدات الإنسانية في اليمن

وأكد المالكي أن إستراتيجية السلام في اليمن لا تتغير، مشدداً على أن التحالف يعمل مع المجتمع الدولي لوقف تجنيد الميليشيات للأطفال.

كما أعلن رصد التحالف لأطفال من جنسيات غير يمنية يقاتلون مع الحوثيين.

وقال المالكي إن الميليشيات الحوثية تنتهك الممتلكات الخاصة باليمنيين، ومنها حرق شاحنات وقود مملوكة لمواطنين يمنيين».

وأشار المالكي إلى أن التحالف يسعى مع الحكومة اليمنية للتأكد من نزاهة منظمة «أوكسفام» في اليمن.

وأوضح أن المليشيات الانقلابية تواصل الزج بالأطفال إلى جبهات القتال

وقال إن العديد من قيادات الحوثي قتلوا في عمليات التحالف، وتم استهداف عناصر حوثية مدعومة من إيران حاولت اختراق الحدود واستهداف صواريخ وأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى