وزارة التخطيط توقع أربع اتفاقيات مع منظمات دولية في عدن

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في العاصمة المؤقتة عدن، أربع اتفاقيات أساسية مع عدد من المنظمات الدولية التي تعمل في عدد من المجالات التنموية.

ووقع الاتفاقيات عن وزارة التخطيط ،نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ومن جانب المنظمات منظمة ادرا الدولية المدير الإقليمي إبرايم بالميرو، وتعمل في مجالات التنمية والتعليم والصحة والأمن الغذائي والإغاثة أثناء الكوارث والهيئة الطبية العليا الأمريكية ممثلة بمدير البعثة وسيم بهجة، وتعمل الهيئة في قطاعات تحسين جودة الحياة والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ،

كما تم توقيع الاتفاقيات بين الوزارة ممثلة بالدكتور باصهيب، ومنظمة الأيادي النقية الأمريكية يمثلها الدكتور عبدالمجيد الشعبي، وهي منظمة عاملة في التنمية البشرية والمجالات الصحية والاجتماعية والإغاثية والمياه ومنظمة الإغاثة الدولية والمعونات الطبية الفرنسية عنها ممثل المنظمة مارتن روسلوت، وتعمل المنظمة في جوانب الصحة والتغذية وسبل العيش والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي.

وعلى صعيد متصل، ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، مع ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في عدن طاهر إبراهيم، الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والخدمية والتنموية المختلفة.

وجدد باصهيب، التأكيد على استعداد وزارة التخطيط تقديم كافة التسهيلات الممكنة واللازمة لكافة المنظمات بما يساهم في تيسير تنفيذ أعمالها ومشاريعها وخدمة المجتمع.