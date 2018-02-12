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قوات الجيش تشن هجوما على مواقع المليشيات وتحرر عددا من المواقع جنوب تعز

الأثنين 12 فبراير 2018 02:19 م الصحوة نت - متابعة خاصة
قوات الجيش تشن هجوما على مواقع المليشيات وتحرر عددا من المواقع جنوب تعز

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، هجوما عنيفا على مواقع المليشيات الانقلابية بجبهة الشقب جنوب محافظة تعز، وتمكنت من استعادة عددا من المواقع.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني في القطاع السادس للواء 22 ميكا، شنت هجوما كبيرا على مواقع المليشيات الانقلابية، وسيطرت على عدد من المواقع الاستراتيجية أبرزها مدرسة ومستوصف الشرف بالكريفة وتبة العصيد وبقية محيط الكريفة والشرف والمجمع وقرية الفراوش عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

وأوضحت المصادر  إن الزحف مستمر باتجاه قرية حفر لتطهيرها من المليشيات الانقلابية.

وأشارت المصادر الى أن  مقاتلات التحالف العربي شنت ثلاثة غارات جوية واستهدف مواقع المليشيات في تبة الصالحين وسقاية المدهون

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