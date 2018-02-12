قوات الجيش الوطني تحرر مواقع استراتيجية بمديرية برط العنان غرب الجوف

تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية برط العنان التابعة لمحافظة الجوف

ونقل موقع الجيش عن رئيس عمليات قوات حرس الحدود اليمنية العميد "هادي الجعيدي" إن الجيش الوطني في اللواء الأول حرس حدود سيطر على خط الأمهور وجبال السلام في منطقة الظهرة التابعة لبرط العنان غرب المحافظة.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من جماعة الحوثي، بإلاضافة إلى وقوع عدد من الأسرى بيد الجيش الوطني.

ومنذُ آواخر ديسمبر الماضي أطلق الجيش اليمني، عملية عسكرية لتحرير مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وتمكن الجيش اليمني خلال العملية العسكرية من تحرير المديرية وعد المواقع في مديرية برط العنان شمالي المحافظة.