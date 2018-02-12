صحيفة: تصاعد حالات التمرد في أوساط القيادات الميدانية للحوثيين

كشفت مصادر مقربة من قيادة جماعة الحوثي عن تصاعد حالات التمرد في أوساط القيادات الميدانية للميليشيات.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الخليج" فإن ثلاثة من أبرز القيادات الميدانية في جبهتي «نهم» و«تعز»، رفضوا توجيهات الحوثي بسحب مجاميع من المقاتلين والتوجه بهم إلى صعدة للمشاركة في الدفاع عن المعقل الرئيسي.

ونوهت المصادر "أن معظم القيادات العقائدية المقربة من زعيم الحوثيين قتلت في جبهات القتال خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

وتشهد معظم جبهات القتال في عدد المحافظات معارك مستمرة ضمن عمليات عسكرية واسعة لقوات الجيش الوطني، حيث يتقدم بوتيرة عالية خلال الأيام الماضية.