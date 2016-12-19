المخلافي: الحكومة بانتظار خارطة جديدة تؤسس لسلام دائم وتمنع تجدد الصراع





قال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ان الحكومة تعاطت بإيجابية مع جهود مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.





وأشار المخلافي الى ان الحكومة قدمت ردودا مكتوبة على الورقة التي قدمها ولد الشيخ وأوضحت الحكومة فيها بان الورقة غير صالحة لان تكون اساسا للحل او للنقاش، مؤكداً بأن الحكومة تنتظر ان يقدم المبعوث الاممي ورقة جديدة مستندة إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.





وأكد المخلافي حرص الحكومة على تحقيق سلام دائم يحقق الحق والعدل ويجعل الدولة محتكرة للسلاح و يمنع تجدد الصراع.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا تيان تشي في العاصمة السعودية الرياض.

وكان قد التقى مطلع الأسبوع وزير الخارجية بالمبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وبحث الطرفان سبل استئناف مباحثات السلام.

وبحث وزير الخارجية الامريكي جون كيري مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وبريطانيا وعُمان أمس الأحد، الوضع في اليمن وإمكانية العودة للهدنة خلال الأسبوعين القادمين.

وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، ان خارطة الطريق المقدمة من المبعوث الاممي الى اليمن في إطار عام للتفاوض وليست اتفاقا نهائيا، وأعرب عن أمله أن توافق جميع الأطراف على العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق سياسي.

وتعتبر الحكومة خارطة المبعوث الأممي التي قدمها مطلع الشهر الجاري خروجاً عن المرجعيات المتفق عليها، وتؤسس لصراع قادم.

*الصحوة نت | متابعة خاصة