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مصرع 17 حوثياً في جبهة الحدود والقوات السعودية تصد هجوماً قبالة نجران

الأثنين 12 فبراير 2018 02:10 ص الصحوة نت - الرياض
مصرع 17 حوثياً في جبهة الحدود والقوات السعودية تصد هجوماً قبالة نجران

تمكنت القوات السعودية المشتركة من صد هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية قبالة منطقة نجران جنوب المملكة.

 وحسب مراسل "العربية " فإن عناصر من الحوثيين حاولوا التسلل إلى الحدود السعودية لتنفيذ عملية عسكرية وتوثيقها للبحث عن انتصار معنوي.

وأكدت المصادر أن القوات السعودية تصدت لهم عبر الأسلحة المباشرة والمدفعية، ما أدى إلى مقتل 17 عنصراً من الحوثيين، مع تدمير عدد من المركبات التي كانت تقلهم.

وشاركت مقاتلات التحالف العربي في عملية التصدي للهجوم واستهدفت آليات للمليشيا على الخط الحدودي.

وما بين الحين والآخر تشن مليشيا الحوثي هجمات على الحدود السعودية، وتقوم بقصف مناطق سكنية حدودية.

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