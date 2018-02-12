المخلافي: ثورة 11 فبراير بددت أحلام الخلود والتوريث

قال نائب رئيس الوزير وزير الخارجية / عبدالملك المخلافي / إن ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية بددت أحلام الفرد الحالم بالخلود والتوريث والاستئثار والاستفراد بالسلطة والثروة .

وأكد المخلافي أن الشعب اليمني العظيم ضرب في الثورة الشعبية السلمية أروع الأمثلة في التضحية والفداء والسلام .

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي باسم سفراء الجمهورية اليمنية في بلدان العالم والمنظمات الأممية والإقليمية وأعضاء البعثات في الخارج وجميع العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي والإداري بوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الحادي عشر من فبراير 2011 المجيدة.

وجدد المخلافي الولاء والوفاء والعهد للقيادة الشرعية على مواصلة النضال لتحقيق مشروع اليمن الاتحادي، وتجسيد قيم ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وفبراير والتصدي لكافة المشاريع الصغيرة ومشاريع الارتداد الى الماضي والمؤامرات التي تستهدف الوطن وأمنه وسيادته واستقلاله ووحدة ترابه الوطني .

وقال المخلافي "سنظل ندافع عن مبادئ الثورات اليمنية وعلى وحدة وأمن واستقرار اليمن ونعمل تحت قيادة الشرعية لاستكمال استعادة الدولة وتحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصِّلة وبالأخص القرار 2216.، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".