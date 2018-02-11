تقدم الجيش في الحديدة وتعز يُفزع مليشيا الحوثي بمحافظة إب

تواصل القوات الحكومية تقدمها بمحافظتي الحديدة وتعز وتحرر مواقع جديدة من قبضة مليشيا الحوثي وهو ما أفزع مليشيا الحوثي في محافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت لـ"الصحوة نت" أن المليشيا الإنقلابية عقدت لقاءً يوم أمس بعدد من قياداتها والموالين لها بمديريات العدين غرب المحافظة لرفد جبهاتها القتالية المنهارة.

وبحسب مصادر مقربة من أحد الحاضرين في الاجتماع الذي عقد بحضور محافظ الحوثيين "عبدالواحد صلاح" ومشرفهم "صالح حاجب" فقد شكا الأخير عدم الدفع للجبهات وبأن من يتم الدفع بهم إما قتيل أو جريح او أسير.

وقال حاجب بحسب المصادر سندافع "حتى ولو ما بقي لنا إلا تبة واحدة سنقاتل عليها" في محاولة منه لرفع معنوياتهم المنهارة.

واستقبلت مديريتي القفر وحزم العدين عشرات القتلى من مليشيا الحوثي الأيام الماضية بعضهم لقوا مصرعهم في جبهات تعز وآخرين بجبهة الساحل الغربي.

وكثفت المليشيا الإنقلابية في إب من أنشطتها العسكرية الأيام الماضية في محاولة منها لرفع المعنويات واستنهاض همم الموالين لها لرفد الجبهات ، غير أن الاستجابة لتلك الدعوات ضعيفة جدا ولم تكن بحجم ما يريدونه ومنيت حملاتهم بفشل ذريع.