الرئيس يُعين "زمام" محافظاً للبنك ويُشكل لجنة لبحث قضية المغتربين في المملكة

عين الرئيس عبدربه منصور هادي محافظاً جديداً لمحافظ البنك المركزي خلفاً لمنصر القعيطي.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة ٢٠١٨م قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد منصور زمام محافظاً للبنك المركزي اليمني.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من اعلان المملكة العربية السعودية دعم البنك المركزي باثنين مليار دولار كوديعة في البنك.

وكان قد عين منصر القعيطي محافظا للبنك المركزي في سبتمبر 2016.

وفي سياق آخر.. وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة اليوم وبشكل عاجل بتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية لدى الأشقاء بالمملكة العربية السعودية لبحث كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المغتربين اليمنيين لتذليل العقبات امامهم خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن.

وحسب وكالة "سبأ" فإن توجيه رئيس الجمهورية نص على أن تشكل اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و عضوية كلا من وزير المغتربين و وزير الشؤون الاجتماعية والعمل و سفير اليمن في الرياض و القنصل العام بجدة .