موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الرئيس يُعين "زمام" محافظاً للبنك ويُشكل لجنة لبحث قضية المغتربين في المملكة

الأحد 11 فبراير 2018 09:10 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الرئيس يُعين "زمام" محافظاً للبنك ويُشكل لجنة لبحث قضية المغتربين في المملكة

عين الرئيس عبدربه منصور هادي محافظاً جديداً لمحافظ البنك المركزي خلفاً لمنصر القعيطي.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة ٢٠١٨م قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد منصور زمام محافظاً للبنك المركزي اليمني.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من اعلان المملكة العربية السعودية دعم البنك المركزي باثنين مليار دولار كوديعة في البنك.

 وكان قد عين منصر القعيطي محافظا للبنك المركزي في سبتمبر 2016.

وفي سياق آخر.. وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة اليوم وبشكل عاجل بتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية لدى الأشقاء بالمملكة العربية السعودية لبحث كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المغتربين اليمنيين لتذليل العقبات امامهم خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن.

وحسب وكالة "سبأ"  فإن توجيه رئيس الجمهورية نص على أن تشكل اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و عضوية كلا من وزير المغتربين و وزير الشؤون الاجتماعية والعمل و سفير اليمن في الرياض و القنصل العام بجدة .

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى