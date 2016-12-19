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متحدث: ارتفاع ضحايا التفجير الإرهابي في عدن إلى 53 جنديًا

الأثنين 19 ديسمبر 2016 12:00 م الصحوة نت | خاص
متحدث: ارتفاع ضحايا التفجير الإرهابي في عدن إلى 53 جنديًا


أكد المتحدث باسم شرطة عدن، عبدالرحمن النقيب في بيان له، أن ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف الجنود بالقرب من معسكر الصولبان ارتفع الى 53 شهيداً.

 

وقال النقيب في بيان نشره المركز الإعلامي لشرطة عدن، قال ان شهداء الحادث الارهابي ارتفع الى 53 شهيداً و63 جريحاً.

 

وكان ما "يسمى" تنظيم الدولة، تبنى العملية الارهابية التي استهدفت الجنود أثناء تجمعهم لاستلام مرتباتهم بالقرب من معسكر الصولبان ومطار عدن الدولي.

 

وشهدت ذات المنطقة تفجيراً مماثلاً في 10 من ديسمبر الجاري، أودى بحياة 25 جندياً وعشرات الجرحى.

 

وكان قد استدعى الرئيس عبد ربه منصور هادي القيادات الأمنية والعسكرية عقب التفجير، وحملهم المسؤولية الكاملة، داعياً الى مزيد من اليقظة والحزم، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 

وما بين الحين والآخر تضبط شرطة عدن عدداً من الخلايا الارهابية، كان اخرها ضبط أحد عناصر التنظيم الارهابي وبحوزته مواد شديدة الانفجار الخميس الماضي.

 

المصدر | الصحوة نت

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