قيادة محور تعز تحث الجيش على الاستعداد لاستكمال تحرير المحافظة

حثت قيادة محور تعز أفراد الجيش الوطني على مزيد من الثبات والعزيمة لاستكمال تحرير المحافظة؛ مؤكداً ما تم تحريره يمثل أهمية كبيرة في استكمال عملية تحرير كامل الجبهة الشرقية وصولاً إلى الحوبان.

وقال اللواء الركن خالد فاضل إن الجيش الوطني تمكن من تحرير مواقع ومناطق شاسعة ؛ أهمها مناطق أبعر و الصرمين و جبال الكريفات، و عدة مواقع في شرق المدينة". مشيراً إلى أن رجال الجيش الوطني عازمون على استمرار التقدم حتى تحرير المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته، صباح اليوم، إلى مواقع الجيش الوطني التي تم تحريرها الأيام الماضية في جبال الكريفات وأبعر، شرقي المدينة.

فاضل أكد أن ما تم تحريره يمثل أهمية كبيرة في استكمال عملية تحرير كامل الجبهة الشرقية وصولا إلى الحوبان، رغم الصعوبات والعوائق التي تجعل خطوات تقدم الجيش بطيئة، نظرا للجوء الحوثيين لزراعة الألغام و نشر القناصات بكثافة، وشحة العتاد والتسليح اللازم للجيش لتسهيل مهامه بكونه يخوض معركته في مناطق ومرتفعات ذات تضاريس صعبة تتطلب آليات ثقيلة، وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي لقيادة محور تعز.